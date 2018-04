Goed nieuws voor de fans: 'The Lion King' komt terug CD

08 april 2018

21u48 0 Showbizz Goed nieuws voor de fans van Simba, Timon en Pumbaa. Niet alleen komt er volgend jaar een live action-film van 'The Lion King', maar deze populaire animatiefilm krijgt ook een eigen theatershow in Disneyland Paris.

Volgend jaar is het exact 25 jaar geleden dat de eerste film van 'De Leeuwenkoning' in de bioscopen te zien was en die verjaardag zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Disneyland Paris heeft aangekondigd dat ze vanaf 2019 uitpakken met een musical rond 'The Lion King'. De beroemde personages zoals Simba, Nala, Timon en Pumbaa zullen weer helemaal tot leven komen in een wervelde show met de iconische film uit deze Disney-klassieker. De musical zal te zien zijn in het vernieuwde Chaparral Theater.

In de zomer van 2019 komt ook de live-action versie van 'The Lion King' uit. Daarin zal Beyoncé haar stem verlenen aan Nala, de vrouwtjesleeuw waarop Simba verliefd wordt. Atlanta-acteur Donald Glover neemt de rol van Simba voor zijn rekening.