Goed nieuws voor de fans: derde seizoen van 'Stranger Things' op komst HA

18u46

Bron: ANP 0 AP Showbizz Streamingsdienst Netflix heeft bevestigd dat er volgend jaar een derde seizoen komt van de succesvolle sciencefictionserie 'Stranger Things'.

Makers Matt en Ross Duffer zeiden vorige maand dat ze denken dat de serie eindigt na vier seizoenen. "Wij denken dat het dan wel klaar is", zei Duffer. Netflix hield tot vandaag de lippen stijf op elkaar over nieuwe afleveringen, maar bevestigde vandaag dat er in 2018 een nieuw seizoen verschijnt.

'Stranger Things' speelt zich af in de jaren tachtig en gaat over een slaperig stadje waar mysterieuze krachten het leven van de bewoners overhoop halen. De serie kreeg voor het eerste seizoen 18 nominaties voor een Emmy Award. Het tweede seizoen is sinds eind oktober te zien op Netflix.