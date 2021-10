Gloria Monserez getuigt over grensoverschrijdend gedrag: “Hij raakte me aan en ik blokkeerde helemaal”

Met de campagne “#WijGrijpenIn” wil Sensoa jongeren aanmoedigen om in te grijpen bij grensoverschrijdend gedrag. Eén van de gezichten van de campagne is Gloria Monserez. In een campagnevideo vertelt ze over een nare ervaring. “We waren aan het feesten en ik was gezellig aan het babbelen met een gast. Hij kwam veel te dicht en plots raakte hij me aan. Hij ging volledig over mijn grens. Ik blokkeerde en ik wist niet wat ik moest doen. Mijn beste vriendin had gelukkig alles gezien en ging meteen mijn andere vrienden halen. Die grepen dan direct in. Ze hebben tegen die gast gezegd: ‘wat doe jij, dit is niet oké’” Anderen betrekken, is een van de tips die Sensoa meegeeft aan jongeren als reactie op ongepast gedrag.