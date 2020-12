Gloria Boateng ging van TikTok tot het gezicht van ‘Make 2020 Great Again’: "Ik wéét hoe moeilijk het kan zijn om rond te komen"

TV Frances Lefebure onthult tussen­stand ‘Make 2020 Great Again’: al meer dan één miljoen euro ingezameld voor kinderen in armoede

16 december Met de VTM-eindejaarsactie ‘Make 2020 Great Again’ is al meer dan één miljoen euro ingezameld voor cadeautjes voor kinderen die opgroeien in armoede. “En dat op 7 dagen tijd. Ongelofelijk!”, reageerde Frances Lefebure (32), die samen met An Lemmens (40), Ann Van Elsen (40) en Gloria Boateng (31) het gezicht is van het initiatief.