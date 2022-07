Glitterend regenboogpakje en selfies om de haverklap: dit was de Grote Paris Hilton Show

Celebrities Dua Lipa reageert op vuurwerkin­ci­dent dat plaatsvond tijdens concert: “Ik ben in shock”

Zangeres Dua Lipa (26) is volop bezig met haar ‘Future Nostalgia Tour’ en hield op woensdag 27 juli halt in Toronto. Daar liep het helemaal mis. Er vielen meerdere gewonden toen er plots vuurwerk werd afgestoken in het publiek, in een volle arena. De ster heeft nu zelf van zich laten horen in haar Instagramverhaal. “Ik ben net zo geschokt en verward als jullie", klinkt het.

