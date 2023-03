Glimp van Owen Wilson en Danny DeVito in eerste trailer van nieuwe Disneyfilm ‘Haunted Mansion’

FILM Jena Malone doet haar boekje over wantoestan­den op de set van ‘The Hunger Games: Mockingjay’: “Ik werd seksueel misbruikt”

Jena Malone (38), bekend van de ‘Hunger Games’-films, zegt dat ze tijdens de opnames van de laatste film in de reeks, ‘Mockingjay 2', seksueel is misbruikt. Die onthulling doet de actrice in een openhartig bericht op Instagram.