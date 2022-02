Glennis Grace wilde VIP-behandeling op politiebureau, maar kreeg het deksel op de neus

Celebrities Brad Pitt klaagt ex Angelina Jolie aan nadat ze aandelen verkoopt: “Hij voelt zich bedrogen”

Ze zijn al sinds 2016 uit elkaar, maar de vechtscheiding tussen Brad Pitt (58) en Angelina Jolie (46) is nog steeds aan de gang. En nu heeft Pitt zijn ex aangeklaagd in een nieuwe rechtszaak. Volgens de acteur heeft Jolie haar aandelen in hun gezamenlijke wijnmakerij in Frankrijk zonder zijn toestemming verkocht aan een Russische oligarch. En dat was volgens de acteur niet de afspraak.

8:02