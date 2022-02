Dat bevestigt haar manager na berichtgeving van het Nederlandse RTL Boulevard. Het eerste optreden in haar agenda, in de Amsterdamse Harbour Club op 26 maart, gaat volgens haar woordvoerder gewoon door. Het concert staat echter niet meer in de agenda op de website van Harbour Club. De boekingsmedewerker van het etablissement was op vrijdag niet bereikbaar voor commentaar. Na dat concert staat vanaf eind april een clubtour gepland door Nederland en België, die eveneens door moet gaan.

Glenda Batta, zoals Glennis Grace echt heet, werd zaterdag samen met haar 15-jarige zoon en een vriend van de familie aangehouden in de Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam. De zoon zou eerder op de avond hardhandig de winkel uit zijn gezet nadat hij binnen een trekje had genomen van een e-sigaret, die onder het rookverbod valt. Glennis keerde later op de avond samen met een groep bekenden terug naar de supermarkt om de betrokken medewerkers aan te spreken. Daarbij ontstond een vechtpartij.

Vrij, wel verdachte

De drie werden aangehouden en verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade. Glennis en haar advocaat stelden dat ze niks strafbaars heeft gedaan. Ze zou alleen iemand hebben geduwd en het gevecht, waaraan zij niet zou hebben meegedaan, juist hebben geprobeerd te stoppen.

De zangeres, haar zoon en de vriend kwamen dinsdag vrij, maar zijn nog wel verdachte. Ze mogen niet in of bij de Jumbo komen en geen contact hebben met medewerkers. Naast het drietal waren er volgens het Openbaar Ministerie nog vier verdachten betrokken bij de vechtpartij, van hen stelt de politie de identiteit nog vast. Over de huidige stand van zaken wil de manager niks zeggen.

LEES OOK: