Glennis Grace kan lid blijven van Ladies of Soul: “Vervelende samenloop van omstandigheden”

“Na een periode van zelfreflectie heeft Glennis een persoonlijke boodschap gedeeld waarin zij oprecht excuses aanbiedt aan iedereen die betrokken is geraakt bij het incident in een supermarkt. Ook neemt zij verantwoordelijkheid voor haar eigen aandeel. Als Ladies of Soul betreuren wij uiteraard het incident en zijn wij terughoudend geweest in communicatie uit respect voor alle betrokkenen”, staat in de verklaring.



Volgens de groep gaat het om “een zeer vervelende samenloop van omstandigheden die nooit had mogen plaatsvinden”. “Justitie doet grondig onderzoek en daar vertrouwen wij op. Het kan nog even duren voordat het onderzoek is afgerond. Onze concerten staan gepland op 23 en 24 september en gaan door. Glennis is vanaf dag 1 gewaardeerd lid van Ladies of Soul en we hopen dat ze er tegen die tijd bij is.”



De gelegenheidsband, die gemiddeld eens per jaar een reeks optredens geeft, bestaat sinds 2013 uit Lewis, Rombley, Grace en Dulfer. Tot 2017 hoorde Trijntje Oosterhuis daar ook bij, maar zij stapte uit de groep.



Grace, die in februari drie dagen vastzat, kwam vrijdagavond voor het eerst uitgebreid terug op het geweldsincident waarbij ze begin februari betrokken raakte. In een filmpje op Instagram bood ze haar “oprechte excuses” aan en verklaarde ze dat ze handelde uit moederinstinct en emotie, terwijl ze beter tot tien had kunnen tellen.