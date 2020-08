Glennis Grace deelt gegevens van dertienjarige jongen die racistische berichten stuurde: “Ik kan dit niet meer over me heen laten gaan” SDE

18 augustus 2020

17u57

Bron: RTL Boulevard 0 Showbizz De Nederlandse zangeres Glennis Grace (42) heeft het helemaal gehad met de racistische berichten die ze via sociale media krijgt toegestuurd. Daarom deelde ze de gebruikersnaam en foto’s van een 13-jarige jongen die scheldwoorden naar haar had gestuurd, op haar Instagram Stories. Aan kritiek op haar actie heeft ze geen boodschap.

De maat was duidelijk vol voor Glennis Grace. De Nederlandse zangeres, bij ons vooral bekend voor haar Whitney Houston-tribute show, had genoeg van de racistische berichten die ze geregeld via sociale media krijgt toegestuurd en dus draaide ze de rollen om. Toen een dertienjarige jongen haar een reeks privéberichten stuurde met daarin racistische opmerkingen, reageerde ze alleen met: “Ben je klaar om exposed te worden?" Daarna nam ze een screenshot van het gesprek. Dat deelde ze op haar Instagram Stories. De gebruikersnaam en foto’s van de jongen zijn daarbij duidelijk zichtbaar. “I feel sorry for you", schreef ze bij het bericht. “13 jaar en nu al zo verpest. Hij schrok toen ik zei dat ik hem ging exposen, maar ik kan dit niet meer over me heen laten gaan. Jonge racist.”

Haar bericht deed heel wat stof opwaaien in Nederland. Maar de zangeres heeft geen oren naar de kritiek, laat ze weten. “Ik maak geen onderscheid in leeftijd als het gaat om racisme. Het was ook zeker niet de eerste keer dat ik iemand expose die mij de meest vreselijke racistische teksten opstuurt. En voor iedereen mij aanvalt omdat het dit keer om een 13-jarige gaat, heb ik nieuws: ‘I don’t give a fuck.‘” Ze vervolgt: “Vaak hoor ik dat het aan de opvoeding ligt, en ja, dat is vaak het geval. Maar soms worden kids ook beïnvloed door vriendjes of de media. Laten we dat vooral onthouden. De jeugd is de toekomst en hopelijk leert hij hier van.”

Glennis voegt er nog aan toe dat ze altijd iedereen de kans geeft om z'n excuses aan te bieden. “Doe je dat niet dan ben je de sjaak en expose ik je, met foto en al."