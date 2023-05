Glennis Grace bijna klaar met taakstraf: “Krabbel langzaam weer op”

ShowbizzGlennis Grace (44) is ‘bijna klaar’ met de taakstraf die ze kreeg voor een geweldsincident in een Amsterdamse supermarkt. Het gaat naar omstandigheden goed met haar, laat ze weten: “Ik krabbel langzaam weer op, maar het was een heftige tijd. Al had ik het ook aan mezelf te danken.”

De zangeres heeft haar taakstraf uitgevoerd ‘op een begraafplaats ergens’, vertelde ze in de YouTube-serie ‘Bij Andy in de auto’ van oud-voetballer Andy van der Meijde. Grace werkte ‘drie keer in de week’ op de begraafplaats. “En ik ben in een hele leuke ploeg terechtgekomen met alleen maar Amsterdammers.” Ze belandde in een ‘heel andere wereld’. “Ik stond daar niet bij stil, ik zit natuurlijk in een bubbel met mijn werk. Sta ik daar in mijn uniform.” Fysiek was het best zwaar. “Maar ik vond het wel fijn dat ik zo een ritme had.”

Door wat er is gebeurd, ligt het werk van de zangeres ‘natuurlijk best wel stil’ maar ze hoopt dat dit snel verandert. “Als mijn taakstraf erop zit en dat is bekend, dan kan ik het ook afsluiten. Sowieso voor mezelf maar ook voor de mensen die me uiteindelijk weer gaan boeken.” Ze werd ook door enkele vrienden ‘geghost’, compleet genegeerd. “Dat stak me het meest. Praat dan met me, schud me door elkaar.” Ze is een paar weken niet uit huis gekomen omdat ze ‘zo onder een vergrootglas lag’.

Taakstraf

De zangeres werd in november vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. De zangeres had enkele mensen opgetrommeld en teksten geroepen als ‘er gaan koppen rollen’ nadat haar zoon de Jumbo uit was gezet. Ze werd schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging richting supermarktmedewerkers, maar werd vrijgesproken van mishandeling en bedreiging. Haar 16-jarige zoon werd veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur.

In het gesprek met Van der Meyde spreekt Grace van een ‘gevaarlijke liefde’ die ze voelt voor haar zoon, waardoor ze voelde dat ze voor hem moest opkomen. “Het is uit de hand gelopen, het had nooit mogen gebeuren.”

KIJK. Glennis Grace doet haar verhaal over Jumbo-incident.

