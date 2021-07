‘Glee-acteurs’ herdenken Naya Rivera op haar eerste sterfdag: “Jij bent de mooiste ster die er is”

TV Hoogte­vrees en eerste spoedgeval in ‘Vakantie­huis for Life’

14:49 Het gloednieuwe VTM-programma ‘Vakantiehuis for Life’ schakelt komende maandag een versnelling hoger. De vijf duo’s die een chalet in Durbuy verbouwen, beginnen nu echt met de zware werken. En daar komt al meteen een ongelukje bij kijken. Tijdens de survival-opdracht krijgt ouderdomsdeken Erwin (52) het bovendien even moeilijk.