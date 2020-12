‘Glazen Huis’-actie RTBF brengt ruim 7 miljoen euro op

Showbizz Viktor Verhulst voorziet ook een kerstca­deau­tje voor zijn honden, maar zijn die daar wel blij mee?

23 december Viktor Verhulst (26) is de laatste weken al volop in de kerstsfeer. Hele hele huis heeft hij al versierd, en nu heeft hij een leuke verrassing in petto voor zijn twee trouwe viervoeters: Marcel en Leo.