Glamour, hip hop en #metoo: alles wat je moet weten over de 60ste Grammy's vannacht EDA

28 januari 2018

16u24

Bron: Reporters 0 Showbizz Voor de zestigste keer worden vannacht de belangrijkste muziekprijzen ter wereld uitgereikt. Dat gebeurt dit jaar voor het eerst sinds vijftien jaar in New York, meer bepaald in Madison Square Garden. En dat is niet de enige stijlbreuk. Ontdek nu al alles wat je moet weten over de Grammy's om morgenvroeg helemaal mee te zijn.

Wie presenteert?

James Corden keert voor het tweede jaar op rij terug als host van de muzikale hoogmis. Vorig jaar, verving de 'Late Late Show'-ster LL Cool J, die de vijf voorgaande edities had gepresenteerd.

Wie treedt op?

Muziek's grootste galashow, verdient ook de grootste artiesten. Genomineerden zoals Lady Gaga, Kendrick Lamar, Pink, SZA en Childish Gambino zullen onder meer het podium bestijgen. Maar ook Bruno Mars en Cardi B, Rihanna, DJ Khaled and Bryson Tiller, Sam Smith, Pink, Sting en U2 treden op.

Wat zal er aangekaart worden?

Er komt een boodschap over zelfmoordpreventie alsook een moment van stilte om de slachtoffers van terrorisme en geweld bij muziekconcerten te herdenken. Daarnaast staat de uitreikingsceremonie naar verwachting net als bij de Golden Globes eerder dit jaar, deels in het teken van de #metoo-kwestie. Bij de Globes verscheen bijna iedereen in het zwart om een signaal af te geven tegen seksueel wangedrag en ongelijkheid, zondag verschijnen waarschijnlijk veel sterren met een witte roos op de rode loper. De Time's Up-beweging deed daar eerder deze week een oproep toe.

Welke artiesten krijgen een eerbetoon?

Sir Elton John en diens tekstschrijver Bernie Taupin worden in de bloemetjes gezet. Miley Cyrus zal samen met de vijfvoudig Grammy-winnaar enkele van diens meest iconische songs ten berde brengen ter ere van zijn langlopende carrière.

Wie is er genomineerd?

De grootste kanshebber van de avond is Jay-Z. Met zijn album '4:44' sleepte hij acht nominaties in de wacht. Kendrick Lamar volgt met zeven nominaties voor 'DAMN.', Bruno Mars' '24k Magic' is zes keer genomineerd. Die drie albums dingen allen mee in de categorie Album of the Year. Ook 'Awaken, My Love!' van Childish Gambino en 'Melodrama' van Lorde maken kans.

SZA is dit jaar's meest genomineerde artieste met vijf nominaties, inclusief die van beste nieuwe artiest.

Welke liedjes maken kans op 'Song of the Year'?

- 'Despacito' van Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber,

- '4:44' van JAY-Z,

- 'Issues' van Julia Michaels,

- '1-800-273-8255' van Logic feat. Alessia Cara & Khalid en

- 'That's What I Like' van Bruno Mars



Voor wie wilt: op woensdag 31 januari zendt Q2 om 22.35 uur de 60ste Grammy Awards 2018 integraal uit.