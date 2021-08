Gitaren à la Pink Floyd, confetti en een (onbedoelde) primeur: dolverliefde André Hazes maakt indruk in Middelkerke

Muziek“Ik leef mijn leven zoals ik dat wil.” De woorden kreeg hij van zijn vader, maar meegebruld door een volle Pop-Up Arena werd het meer dan ooit zijn levenslied. André Hazes ruilde zaterdag in Middelkerke de sappige krantenkolommen voor het podium en toonde zich eindelijk weer écht artiest. Eentje die meer dan ‘een beetje verliefd’ is. “Als ik eens later thuiskom, kan ik daar met Sarah over praten in plaats van ruzie te maken.”