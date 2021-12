Gitaar Ed Sheeran levert 52.000 pond op voor goede doel

Showbizz Anke Buckinx zet zich opnieuw in voor kansarme kinderen: “Een pakje onder de kerstboom is echt geen evidentie”

Ze mocht met haar Joe-collega’s Sven Ornelis, Raf Van Brussel en Rani De Coninck net nog 1.014.900 euro aan cadeautjes weggeven via de ‘Pakje Van Je Hart’-actie, en presentatrice Anke Buckinx is vastbesloten om nog meer gezinnen een fijn eindejaar te bezorgen. “Een kind op vijf groeit op in armoede. Waanzinnig dat dit in 2021 nog het geval is.”

