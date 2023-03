Girls Aloud viert 20-jarig jubileum van debuutalbum: “We brengen alternatieve versies van nummers uit”

Over twee maanden is het exact twintig jaar geleden dat de destijds erg populaire groep Girls Aloud hun debuutalbum ‘The Sound of the Underground’ op de wereld loslieten. Hoewel ze in 2013 de handdoek in de ring gooiden, kunnen de zangeressen deze bijzondere gelegenheid niet onopgemerkt laten passeren.

Kimberley Walsh onthult dan ook aan DailyMail dat er in mei ‘nieuwe muziek’ zal verschijnen. “We hebben wat leuke alternatieve versies van nummers klaarliggen en kleinere heruitgaven om toch stil te staan bij het jubileum. Want het is best wel een ‘big deal’.” Ze vult aan: “Twintig jaar is een lange tijd en de liefde die we nog steeds voelen voor ‘Sound of the Underground’ en sommige nummers van het album is nog steeds enorm. Het voelt nog steeds als iets om te vieren.” Maar de fans die hopen op een reünie of een gloednieuw studioalbum zijn er aan voor de moeite. “We doen niet echt iets samen als groep om voor de hand liggende reden.”