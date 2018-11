Girlpower op Rode Neuzen Dag XL: Laura Tesoro, Angèle, Emma Bale én Nathalie Meskens zullen optreden Redactie

02 november 2018

13u13 0 Showbizz Het wordt een dag vol girlpower op 30 november. Dan vindt Rode Neuzen dag XL plaats in het Antwerpse Sportpaleis. Koen Wauters en Jonas Van Geel maakten zopas vier nieuwe namen bekend.



Hooverphonic en Gers Pardoel werden een paar weken geleden al bevestigd, en nu worden er ook vier dames toegevoegd aan de lijst. Laura Tesoro, Angèle, Emma Bale én Nathalie Meskens zullen samen met Koen en Jonas optreden.

Rode Neuzen Dag is de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius om jongeren met psychische problemen te helpen. De derde editie vindt plaats op vrijdag 30 november 2018 en focust zich dit jaar op de mentale gezondheid van jongeren op school. Daar brengen jongeren het meeste van hun tijd door en is de nood aan hulp groot. De droom is om zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen in Vlaanderen te hebben: scholen waar extra aandacht gegeven wordt aan mentale gezondheid. Rode Neuzen Dag hoopt op massale steun van heel Vlaanderen.

Tickets en meer informatie op rodeneuzendag.be.