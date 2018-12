Girl gaat voor Golden Globe: “Volgens mij heeft hij één kans op twee” Jacob De Bruyne

07 december 2018

00u00 0 Showbizz 'Girl' zet zijn zegetocht verder. Na meer dan twintig filmprijzen in binnen- en buitenland werd het regiedebuut van Lukas Dhont gisteren ook als eerste Vlaamse film ooit genomineerd voor een Golden Globe.

"Het is echt fantastisch", reageerde regisseur Lukas Dhont gisteren nadat het nieuws bekend raakte. "Dit avontuur is helemaal buiten proportie aan het treden. We hebben er enorm veel tijd en energie in gestoken om de film in de Verenigde Staten op de kaart te zetten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. 'Girl' ligt me enorm na aan het hart. Het is een film ontstaan uit een vriendschap die erg belangrijk is voor mij. Iedereen die mij geholpen heeft 'Girl' tot leven te brengen, wil ik vastpakken en in hun oor fluisteren: Golden. Globe. Nominatie."

Het is niet de eerste internationale erkenning voor 'Girl'. Al bij de première dit voorjaar in Cannes stroomden de loftuitingen binnen. Het verhaal over een jonge danser die ballerina wil worden, won er meteen de Caméra D'or voor beste regiedebuut en Victor Polster, die een weergaloze hoofdrol neerzette, won er de eerste van vele prijzen.

