Gino in tranen tijdens telefoontje met zijn vrouw in ‘Bestemming X’: “Ik denk elke dag aan je”

Pink Floyd-zanger Roger Waters trekt momenteel met zijn ‘This Is Not A Drill’-tour door Europa. 14 mei staat hij in het Antwerpse Sportpaleis. In Polen worden zijn concerten afgeblazen door zijn pro-Russische standpunten. Ook in Duitsland proberen burgemeesters hem te cancelen omdat hij jodenhaat zou spuien. Wat is daarvan waar? Moeten ook Belgische fans zich zorgen maken?