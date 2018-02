Ginger wil comeback Spice Girls lanceren op huwelijk van Harry en Meghan EVDB

04 februari 2018

15u58 0 Showbizz Geri Horner, Ginger Spice, wil met de Spice Girls optreden op de trouw van Meghan Markle en Prince Harry. Ze heeft gehoord dat Markle een grote fan van de meisjesband was en het koninklijke huwelijk het ideale moment voor hun comeback.

De Spice Girls zaten vorige week voor het eerst sinds 2012 allemaal samen en plannen volgens The Sun een comeback. Volgens een bron wil Horner (45) de reünie lanceren tijdens de trouw van Prince Harry en Meghan Markle.

Ginger Spice wil een echt Brits thema voor de comeback. Ze zou gehoord hebben dat Meghan Markle grote fan was de Spice Girls en heeft nu aan de groep voorgesteld dat ze hun reünie-optreden kunnen houden op het trouwfeest van Markle met de prins.

Meghan Markle zou vooral zichzelf herkend hebben in Mel B, zeker toen Markle het zelf ook probeerde te maken als actrice in Hollywood. De meisjes zijn het echter nog niet eens over of ze willen optreden op het trouwfeest. Zelfs optreden in het algemeen blijkt nog een moeilijk onderwerp. Volgens een bron, "is het Mel C, en niet Victoria Beckham, die niet wil optreden".

Het koninklijke trouwfeest zou plaatsvinden in mei. Of de Spice Girls daar zullen optreden of niet, is dus nog af te wachten.