Ging jij al naar de cinema? Deze vijf films moet je zeker gezien hebben

FilmOnder de noemer #WeLoveCinema gaat vandaag een campagne van start die Vlamingen en Brusselaars de komende weken opnieuw volop zin moet geven om films in de bioscoop te ontdekken én beleven. Nog niet tot in de cinema geraakt, maar wel nog eens zin in een uitstapje? Deze vijf films zijn alvast een aanrader.

We hebben lang genoeg in ons ‘kot’ gezeten. Tijd om weer buiten te komen en de wereld te gaan ontdekken. De cinema’s heropenden op 9 juni de deuren en een rijk en divers aanbod aan films staat klaar om de volgende weken en maanden uitgebracht te worden. Dus wat dacht je van nog eens een gezellig avondje uit in de cinema?

1. ‘Mijn Vader Is Een Saucisse’

‘Mijn Vader Is Een Saucisse’ is de eerste Vlaamse film sinds de laatste sluiting van de bioscopen die weer op het witte doek te zien is. De debuutfilm van regisseur Anouk Fortunier vertelt het verhaal van een vader (Johan Heldenbergh) die zijn baan als bankier opgeeft en besluit om acteur te worden. Het komt tot een ruzie tussen hem en zijn vrouw, maar zijn dochter Zoë is de enige die gelooft dat haar vader een supergoed acteur zou kunnen worden.

2. ‘The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It’

Wie meer op zoek is naar spanning kan zijn hart ophalen met de derde film van ‘The Conjuring’. Een huiveringwekkend verhaal vol verschrikkingen, moord en een onbekend kwaad dat zelfs Ed en Lorraine Warren, ervaren onderzoekers van het paranormale, schokt.

3. ‘Cash Truck’

De nieuwste film van regisseur Guy Ritchie verdient zeker een plekje in de top 5. Niet alleen is het een goede film, ook is onze Vlaamse trots Lyne Renée te zien aan de zijde van niemand minder dan acteur Jason Statham. Het is al de tweede keer dat ze mag meedoen in een Guy Ritchie-film. Ze was ook te zien in zijn ‘The Gentlemen’.

4. ‘The Courier’

Voor ‘The Courier’ keren we terug naar 1962. Het op waargebeurde feiten gebaseerde verhaal, met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol, zoomt in op de onopvallende Britse zakenman Greville Wynne, die plots wordt gecontacteerd door de CIA en MI-6. Midden in de Koude Oorlog wordt hij als spion naar Moskou gestuurd om geheime staatsinformatie het land uit te smokkelen. Een levensgevaarlijke race tegen de klok.

5. Concert: ‘Bon Jovi from Encore Nights’

Wie nog niet klaar is voor de drukte van de live-concerten, kan alvast beginnen met een cinema-concert van Bon Jovi. De rockgroep, die een plaatsje wist te bemachtigen in de Rock & Roll Hall of Fame, verovert wereldwijd de bioscoopschermen met een exclusieve en gloednieuwe concertfilm. Het concert wordt live opgenomen in New Jersey en zal in bioscopen over de hele wereld worden uitgezonden.

