Gillian Anderson verlaat 'The X-Files' EVDB

12u17 1 REUTERS Showbizz Seizoen 11 van 'The X-Files' wordt het laatste seizoen waarin we actrice Gillian Anderson als haar legendarische personage Scully zullen zien.

Agent Scully stopt ermee. Volgens een nieuw interview van TV Insider stopt Gillian Anderson met 'The X-Files'. Of de serie na zijn elfde seizoen nog zal doorgaan zonder het geliefde en bekende personage, is nog niet zeker. De maker van de serie, Chris Carter, vertelde wel dat het niet de bedoeling is dat seizoen 11 het laatste seizoen van de serie wordt. Toch is het moeilijk om ons 'The X-Files' in te beelden als een van de twee hoofdpersonages verdwijnt.

Gillian Anderson vertolkt al sinds 1993 de rol van Scully, het personage is dus logischerwijze een groot deel van haar carrière.