Gilles Van Bouwel is niet wanhopig op zoek naar een nieuw lief: “Ik vind dat raar: mensen die hun geluk laten afhangen van een relatie”

Elke zondagavond gaan meer dan één miljoen Vlamingen op zoek naar de saboteur in het populaire Play4-programma De Mol. Een van de weinige mollenjagers die daar ook nog eens voor wordt betaald, is Gilles Van Bouwel, in 2016 zelf de sympathieke meestersaboteur. Elke week interviewt Gilles in De Mol-zone van Telenet de afvaller van het huidige seizoen en in tegenstelling tot de kijker weet hij enkele dagen op voorhand al wie er op zondag zal afvallen. “Uiteraard moet ik mijn mond houden, want alles rond De Mol gaat gepaard met de grootste geheimhouding. Niet dat ik daar speciaal een apart contract voor heb moeten ondertekenen, want als werknemer met arbeidscontract bij Woestijnvis is die geheimhouding niet meer dan vanzelfsprekend. Aangezien ik zelf de Mol ben geweest, is het voor mij niet moeilijk om te verzwijgen wie er is afgevallen. En in mijn omgeving wíllen ze het ook niet weten. Je wilt je kijkplezier niet vergald zien, hé.”