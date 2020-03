Gilles Van Bouwel is enorm competitief: “Wedstrijd ‘onder water zwemmen’ werd me ooit bijna fataal” Redactie

Bron: PRIMO 2 Showbizz Stilzitten is niets voor Gilles Van Bouwel. De voormalige Mol en Slimste Mens Ter Wereld gaat - in niet-coronatijden natuurlijk - twee à drie keer per week padellen (een soort mix tussen tennis en squash). En dat neemt hij heel serieus. “Ik ben heel competitief aangelegd”, vertelt hij in PRIMO. “Dat fanatiek zijn heeft me zelfs eens bijna het leven gekost.”

“Als ik voor mezelf spreek, heb ik precies mijn sport gevonden waar ik me volledig in kan uitleven.” Van Bouwel is erg enthousiast over zijn nieuwe passie in PRIMO. “Er is maar één probleem: ik kan niet tegen mijn verlies. Dat is altijd al zo geweest. Zelfs wanneer ik ‘Vier Op Een Rij’ speel, wil ik winnen. Dat fanatiek zijn heeft me al eens bijna het leven gekost. Zo wilde ik op een barbecue per se bewijzen dat ik in het zwembad meer baantjes kon trekken onder water. Mijn tegenstander kwam uit op acht lengtes van dat tuinzwembad. Dat wilde ik overtreffen, maar dat was moeilijker dan gedacht. Na vier baantjes had ik geen lucht meer. Toch wilde ik er koste wat kost nog een vijfde baantje uitpersen. Dat werd me ei zo na fataal. Toen ik boven water kwam en op de rand van het zwembad bengelde, had ik zoveel lucht uit mijn hersenen geperst dat ik flauwgevallen ben, waardoor ze mij uit het water moesten komen redden.”

“Ik wil mezelf op zo’n moment zo hard bewijzen. Ik ken m’n eigen limieten niet waardoor ik er vaak los over ga. Je kunt me niet harder straffen dan door ‘jij kunt dat niet’ te zeggen. Competitief ingesteld zijn is wellicht mijn slechtste karaktereigenschap. Als ik iets doe, wil ik het goed doen en ga ik er de volle honderd procent voor.” Dat vertaalt zich ook in het uitgaansleven. “Een avond rustig alleen thuisblijven? Ik kan het niet. Zodra ik weet dat er ergens iets te doen is, moet ik van de partij zijn. Ook op café bestel ik niet vlug ‘mijn laatste glas’. Als de sfeer goed zit, wil ik blijven plakken. Ik keer nooit als eerste huiswaarts. Gelukkig zijn mijn vrienden in hetzelfde bedje ziek. (lacht) Wat ik wél afgeleerd heb, is om op één avond drie events aan te doen. Tegenwoordig probeer ik me te beperken tot één feestje en beleef ik dat ten volle.”