Gilles De Coster: "Wat we geleerd hebben uit vorig seizoen? Het nulrisico bestaat niet”

FILM Russel Crowe spreekt eindelijk klare taal over een mogelijke rol in nieuwe ‘Gladiator’-film

De vele fans van ‘Gladiator’ kijken reikhalzend uit naar het vervolg dat in 2024 zal uitkomen. En uiteraard wordt er heftig gespeculeerd of er ook een rol is weggelegd voor Russell Crowe, die Maximus speelde in de eerste film. Crowe zelf drukt alle geruchten de kop in: “Ik zal geen deel uitmaken van de nieuwe film.”