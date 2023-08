Gilles De Coster verloor zijn mama op zijn elfde: “Het gebeurde van de ene dag op de andere”

In ‘Zomeravonden’ stelt moestuinier en hobbykok Wim Lybaert (54) zijn tuin open om gerechten te koken die zijn gasten terugkatapulteren naar hun jeugd. In de eerste aflevering overlaadt hij Gilles De Coster met nostalgie door samen ‘tomate farcie’ te bereiden, een tomaat uit de oven gevuld met gehakt. Het gerecht brengt de presentator terug naar zijn jeugd als tweede van vier kinderen. Al was die jeugd niet onbezonnen. Terwijl de tomaten garen in de over vertelt De Coster hoe hij zijn moeder verloor op zijn elfde.

“Mijn mama was 39 toen haar hart het begeven heeft”, begint hij. “Het gebeurde van de ene dag op de andere.” Op een ‘kloteleeftijd’, noemt De Coster het. “Want je weet goed genoeg wat er aan het gebeuren is, maar je bent nog te jong om al heel veel herinneringen mee te nemen in je verdere leven. Maar goed, mijn broertje was 6 en mijn zus acht. Zij hebben bijna geen herinneringen, is dat dan beter?” Het verlies laat ontegensprekelijk sporen na. “Het is een stempel die zo diep in je huid hakt, dat het je verdere leven bepaalt”, vervolgt Gilles. “Qua karakter en ‘issues’, maar die heeft iedereen links en rechts wel. Maar je draagt het onvermijdelijk mee.”

Volledig scherm Wim Lybaert en Gilles De Coster in 'Zomeravonden' © VRT

En dan haalt de presentator een opmerkelijke anekdote aan die verband houdt met zijn mama. Hij vertelt hoe hij in Duitsland was voor opnames van ‘De Mol’. “Ik was aan het rijden tijdens een lange autorit, mijn collega’s in de auto sliepen”, vertelt Gilles. “Ik weet niet vanwaar het kwam, maar ineens dacht ik na over de exacte leeftijd van mama toen ze stierf. ‘Tiens’, dacht ik. Ik ben ook 39 en ik ben beginnen tellen hoeveel dagen ik 39 was.” Gilles bleek net op die dag exact even oud als de dag waarop zijn mama stierf. “Ik ben gestopt aan een tankstation en belde met mijn vrouw - toen nog mijn vriendin - en besliste toen dat ik haar ten huwelijk zou vragen.” De perfecte dag daarvoor was oudejaarsavond van het jaar daarop. “Omdat mijn mama op 1 januari is gestorven, toen dertig jaar geleden, en zo kunnen we van die droevige dag toch iets cool, grappig en leuk maken. In mijn hoofd klikte dat allemaal.”

Dikke betaalmuur

De inkijk in het persoonlijke leven van de presentator is opmerkelijk, want Gilles De Coster blijft doorgaans erg op de vlakte over zijn privéleven. Sinds zijn breuk met VRT-gezicht Linde Merckpoel praat hij niet meer over alles wat buiten zijn werk gebeurt. “Ook weer een voordeel van niet de personalitypresentator te zijn”, vertelde hij daarover eerder in ‘De Morgen’. “Ik moet niet alles prijsgeven. Alles wat ik te intiem vind, hou ik nu achter een grote, dikke betaalmuur. Daar voel ik me comfortabeler bij.”

Volledig scherm Wim Lybaert en Gilles De Coster in 'Zomeravonden' © VRT

Toen de presentator vorig jaar het nieuws bekend maakte dat hij was getrouwd, viel dat dan ook uit de lucht. Over zijn relatie met Flo Demaeght (28) is weinig geweten. Flo is criminologe en werkt bij het parket van Oost-Vlaanderen. Een passie die ze alvast deelt met Gilles, die voor Canvas al wat reeksen heeft gemaakt over justitie en misdaad, waarin hij achtereenvolgens praatte met procureurs, strafrechters, strafpleiters en wetsdokters.

‘Zomeravonden’, maandag 7 augustus om 20u50 op VRT1