Gilles De Coster over dé verrassing in 'De Mol': "We zeggen altijd dat iedereen zich mag inschrijven, dus ook BV's"



ShowbitsHet nieuwe seizoen van ‘De Mol’ is gestart met een bommetje. Eindelijk weten we wie de tiende kandidaat is: acteur Matteo Simoni. Hij sneuvelde al meteen in de eerste aflevering. Desna checkt bij presentator Gilles De Coster waarom de makers zo graag een BV in het programma wilden. “We zeggen al jaren dat iedereen zich mag inschrijven, die belofte moesten we dan maar eens waarmaken”, vertelt hij. Bekijk zijn reactie in een nieuwe Showbits.