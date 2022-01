Gilles De Coster in alle discretie getrouwd met criminologe Flo

Sinds zijn breuk met Linde praat Gilles De Coster niet meer over zijn privéleven. “Ook weer een voordeel van niet de personalitypresentator te zijn”, vertelde hij eerder in ‘De Morgen’. “Ik moet niet alles prijsgeven. Alles wat ik te intiem vind, hou ik nu achter een grote, dikke betaalmuur. Daar voel ik me comfortabeler bij.” Ook over zijn relatie met Flo Demaeght is weinig geweten. Flo is criminologe en werkt bij het parket van Oost-Vlaanderen. Die passie deelt ze alvast met Gilles, die voor Canvas al wat reeksen heeft gemaakt over justitie en misdaad, waarin hij achtereenvolgens praatte met procureurs, strafrechters, strafpleiters en wetsdokters.