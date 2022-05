Gilles De Coster blikt terug op bewogen jubileumeditie: “We hebben geluk gehad, of er was geen ‘De Mol’ meer”

Jullie gaan voor een spectaculair slot van de jubileum-Mol. Waarom deze a-typische finale?

“We denken elk seizoen na over hoe we het verschil kunnen maken met een vorig seizoen. Daarvoor moet het niet altijd grootser, maar vooral anders. Maar dit seizoen was een jubileumseizoen. Tien jaar ‘De Mol’. Dat is toch niet niks en dat verdiende toch een soort feestje. En daarom hebben we een jaar geleden al beslist dat onze finale dit seizoen een livebeleving moest worden. Dat konden we voor de kijker natuurlijk alleen maar extra spannend maken als de uitkomst nog niet geweten is tot tijdens de liveshow. Dat plan is voor ons dus vooral een heel leuke en creatieve uitdaging geworden.”