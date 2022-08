Gierende banden, gevaarlijke stunts en straatracen: buren protesteren tegen opnames ‘Fast and Furious 10’

FILMDe bewoners van de wijk Angelino Heights in Los Angeles plannen vrijdag een protest tegen de opnames van de tiende ‘Fast and Furious’-film. Ze krijgen te maken met lawaai-overlast en onveilige omstandigheden door gevaarlijke stunts. Bijna elke avond racen autoliefhebbers aan hoge snelheden door de straten van de historische wijk. En dat terwijl de opnames nog niet eens begonnen zijn.

Over de hele wereld kijken fans uit naar de terugkeer van de ‘Fast and Furious’-franchise met het tiende deel ‘Fast X’. Al zijn de bewoners van de historische wijk Angelino Heights in Los Angeles niet bepaald blij met de opnames. Sinds de première van ‘Fast and Furious' in 2001, zijn fans helemaal wild van Bob’s Market. De winkel is eigendom van de familie van de film’s Dominic Toretto (gespeeld door Vin Diesel) en het schilderachtige Victoriaanse huis van het personage. Aan Bob’s Market worden dan ook talloze selfies gemaakt, maar daar stopt het niet. Bijna elke avond racen autoliefhebbers aan hoge snelheden door de straat van het huis.

Volgens ‘FilmLA’ zullen de opnames van ‘Fast X’ deze vrijdag plaatsvinden van negen uur ‘s morgens tot twee uur ‘s nachts. De scènes bevatten gesimuleerde hulpdiensten, luchtfotografie en atmosferische rook. Volgens een woordvoerder van ‘FilmLA’, die verantwoordelijk is voor de vergunningen voor filmopnamen in Los Angeles, is er nog geen vergunning voor het maken van opnames.

Verantwoordelijkheid van Universal

Het protest dat vrijdag plaats zal vinden is een gevolg van de gevaarlijke en roekeloze straatraces. En dat terwijl het aantal verkeersdoden in de laatste jaren enorm is gestegen. Het aantal verkeersdoden in de Verenigde Staten is in de eerste drie maanden van 2022 met 21% gestegen in vergelijking met 2020. De ongelukken worden dan ook vaak veroorzaakt door te hard rijden. “Als deze filmopname door mag gaan, zullen we een groot protest organiseren. We nodigen veel verslaggevers en nieuwscamera’s uit om ons te filmen terwijl we protesteren tegen deze filmopname”, luidt een e-mail die ‘Variety’ van een inwoner aan de gemeenteraad van Los Angeles heeft gekregen. “We zullen dit protest houden om de 178 mensen te eren die zijn vermoord door straatracers in Los Angeles. We willen Universal wijzen op het dodelijk effect van straatracen.”

Lees meer onder de foto.



Volledig scherm Fast and Furious 6 © rv

Het protest wordt ondersteund door ‘Street Racing Kills’ en ‘Streets Are for Everyone’, twee belangenorganisaties die zich richten op voorlichting over verkeersveiligheid. Hun oprichters, Lili Trujillo Puckett en Damian Kevitt, zijn allebei persoonlijk getroffen door gevaarlijk rijgedrag. De zestienjarige dochter van Puckett stierf bij een crash veroorzaakt door een straatrace en Kevitt verloor zijn been nadat hij werd aangereden door een auto.

Universal heeft sinds de start van de ‘Fast and the Furious’-franchise geprobeerd om rijveiligheid in Los Angeles te bevorderen. Maar volgens Puckett waren de pogingen niet sterk genoeg om de effecten van de films tegen te gaan. Volgens haar moet Universal een grote campagne voeren om de boodschap sterker over te brengen. Ze haalt verschillende recente straatrace-incidenten aan, waaronder een snelwegongeluk in mei waarbij twee mensen om het leven kwamen, als reden waarom de ‘Fast X’-productie niet terug zou moeten keren naar de straten van Los Angeles.

Kevitt heeft geen probleem met autoliefhebbers die racen in een veilige, afgesloten omgeving, maar het is een ander verhaal om dat op openbare straten te doen. “Wat er in Angelino Heights gebeurt, is het resultaat van een industrie die zich niets aantrekt van de mogelijke gevolgen ervan”, zegt Kevitt. “Dat moet veranderen en Universal moet verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen en miljarden dollars dat ze hiermee hebben verdiend.”

Rellen

Verschillende inwoners van Angelino Heights leggen aan ‘Variety’ uit dat hun probleem met ‘Fast and Furious’ niet zozeer te maken heeft met de eendaagse filmopnames zelf. Het is vooral de impact die de films het hele jaar door hebben, dat hun stoort. Hellen Kim en Robert Howard, een getrouwd stel dat in de buurt van Bob’s Market woont, zeggen dat de open ruimte voor de winkel straatracers trekt die gevaarlijke trucjes uitproberen, wat veel lawaai en rook veroorzaakt. Hoewel de stad een aantal paaltjes in het gebied plaatste, verhuisden veel van de automobilisten gewoon naar een nabijgelegen straat of bleven ze om de slagbomen heen rijden. En als ze dat doen is het geluid meestal extreem storend, met gierende banden gedurende de hele nacht. “Onze moeder blijft bij ons. Ze is negentig jaar en wordt ‘s nachts bang van het geluid”, zegt Howard. “Er zijn kinderen in de buurt die buitenspelen. Zoiets zou niet mogen worden toegestaan.”

Een andere bewoner vertelt dat een ‘Fast and Furious’-fan ooit een pistool op hem had gericht, nadat hij hem had gevraagd om midden op de dag te stoppen met racen door de straten. “Ik probeerde in mijn kantoor te werken, maar iemand maakte lawaai door te racen met zijn auto. Ik kom naar buiten en ik roep: “Zou je dit voor het huis van je oma willen doen?” Waarop diegene reageert: “Wat zei je tegen me?” Hij haalde een pistool boven. Dat is een serieuze zaak.” Een andere keer kreeg de bewoner ruzie met andere automobilisten in de buurt. Een paar dagen later werd hij in het midden van de nacht wakker om te ontdekken dat iemand de vuilnisbakken op zijn oprit in brand had gestoken.

Vergoeding

Niet alle bewoners willen het filmen van ‘Fast X’ stoppen. Bewoner Planaria Price, die een belangrijke rol speelde bij het overtuigen van de stad om de paaltjes voor Bob’s Market te installeren, legt uit dat Universal haar en andere bewoners van de wijk een vergoeding voor alle ergernissen heeft gegeven. Volgens haar ligt het probleem niet alleen bij de ‘Fast and Furious’-films die straatracen aanmoedigen, maar ook bij de regering van Los Angeles en de noodzaak om het straatracen in de stad als geheel aan te pakken.

