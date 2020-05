Gianni en Melissa uit ‘Temptation Island’ in verwachting van eerste kindje SDE

24 mei 2020

17u58 2 Showbizz Ze waren nog maar net op onze televisieschermen te zien tijdens ‘Temptation Island', maar nu hebben Gianni Van der Bruggen (27) en zijn vriendin Melissa van de Vin (23) zelf nieuws te melden: ze zijn in verwachting van een eerste kindje. Dat laat Gianni op Instagram weten.

De ‘ultieme relatietest’, zoals ‘Temptation Island’ vaak genoemd wordt, verliep voor het Nederlandse koppel Gianni en Melissa niet helemaal zoals verwacht. De twee, die al sinds 2018 een relatie hebben, moesten vroegtijdig naar huis omdat uitkwam dat ze via een gsm contact met elkaar hadden. Het maakte de vreugde van het weerzien er niet minder op. En dat hun relatie nog steeds erg sterk is, bewijzen ze door nu een volgende stap te zetten. Het koppel verwacht namelijk een eerste kindje, dat uitgerekend is voor 7 december. “De vlinders in mijn buik zijn veranderd in twee kleine voetjes", schreef een dolgelukkige Melissa bij de foto. En Gianni liet weten: “Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben om dit nieuws eindelijk met jullie te delen. In december ga je ons mama en papa moeten noemen!”

De felicitaties liepen al snel binnen. Koppelhelften Simone en Arda en verleidsters Felicia en Elina feliciteerden Gianni en Melissa al met hun gezinsuitbreiding.

