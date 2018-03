Ghost Rockers brengen nieuwe clip uit EVDB

17 maart 2018

09u08 0 Showbizz Goed nieuws voor alle Ghost Rockers-fans, d e zomerse clip voor de nieuwe single 'Ik maak jou wakker' van de Ghost Rockers kan je vanaf nu bekijken. Het lied is de derde single van het vierde album van de Ghost Rockers.

De nieuwe clip van Mila, Jonas, Charlie, Alex en Jimmy werd eerst uitgezonden door Studio 100, maar is nu ook te bekijken via YouTube en Facebook. In de clip staan de personages in een veld te spelen en te zingen tussen propere was die aan de lijn hangt. Ook worden de personages zelf een voor een wakker.

En er is nog meer goed nieuws: de dvd van het volledige vierde seizoen van de jeugdreeks verschijnt op 30 maart.

Later dit jaar kan je een optreden van de bijwonen tijdens 'Ghost Rockers in Concert!'. De optreden zullen plaatsvinden op 15 en 16 september in Antwerpen. Meer info en tickets vind je op de website van Studio 100.