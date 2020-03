Gezocht: extra tekenaar voor ‘Jommeke’ BDB

11 maart 2020

09u27

Bron: NB 0 Showbizz Standaard Uitgeverij zoekt een extra tekenaar voor de strip Jommeke. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het huidige duo, Philippe Delzenne en Gerd Van Loock, blijft aan boord, maar ze kunnen extra hulp gebruiken.

De huidige tekenaars van Jommeke moeten aan een hoog tempo werken. Er verschijnen vier of vijf albums over de blonde stripheld per jaar en binnenkort ligt het 300ste verhaal in de winkel.

Standaard Uitgeverij heeft bovendien nog grotere toekomstplannen en wil het iconische stripfiguurtje van wijlen Jef Nys nog sterker uitspelen op andere fronten. Daar is extra mankracht voor nodig. Wie zich kandidaat wil stellen voor de vacature, kan zich aanmelden via www.jommeke.be/zonnedorp.