Gezin Bart De Pauw eist schadevergoeding van VRT: “Aan de deur gezet op basis van 2 meldingen en feiten van 10 jaar oud” TK

09 oktober 2020

13u41 38 Showbizz Bart De Pauw, zijn echtgenote Ines en hun kinderen stellen vandaag de VRT formeel in gebreke. Dat melden ze in een persbericht. Volgens hen heeft de CEO gelogen toen ze op 10 november 2017 de tv-maker op staande voet ontsloegen na het sturen van ‘honderden pornografische berichten’. “Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt nu dat deze uitspraak gebaseerd is op leugens”, klinkt het. Het gezin De Pauw eist een vergoeding voor de geleden schade. “Er is zeer bewust een karaktermoord gepleegd.” De VRT wenst niet te reageren.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Volgens het gezin De Pauw is uit het strafdossier gebleken dat de VRT de samenwerking heeft stopgezet ‘zonder enig bewijs’. “Op het ogenblik waarop de VRT na 30 jaar de samenwerking met Bart per direct en integraal beëindigde, was er geen enkel objectief en concreet bewijs voor handen van de honderden pornografische berichten of van de stalking waar de toenmalig gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts het in de media uitgebreid over had”, aldus Ines De Vos, echtgenote van De Pauw, in een persbericht.

De aanklachten tegen De Pauw, die beschuldigd wordt van stalking en elektronische overlast, zouden gebaseerd zijn op ‘twee twijfelachtige meldingen over beweringen van meer dan 10 jaar eerder’, klinkt het nog. “Het bestaan van die meldingen op zich was voor Paul Lembrechts blijkbaar voldoende om Bart De Pauw onmiddellijk te ontslaan, zonder dat hij gehoord werd én zonder dat hij de kans kreeg de inhoud van de beschuldigingen te verifiëren”, stelt het persbericht. Volgens De Vos werden er zelfs actief ‘slachtoffers’ geronseld, “waarbij anonimiteit werd gegarandeerd en de inhoud van de klacht niet werd bekeken, laat staan op een zorgvuldige en wettelijke manier onderzocht”.

Karaktermoord

Concreet stellen Bart De Pauw en zijn gezin de VRT in gebreke ‘om alle geleden en toekomstige schade te vergoeden’. Ze wachten daarvoor niet op de uitspraak van de strafzaak, die volgend jaar ten vroegste zal plaatsvinden, omdat de VRT geen partij is in dat proces. “We kunnen niet anders concluderen uit het gedrag en de uitspraken van de toenmalig gedelegeerd bestuurder dan dat hij zeer bewust een karaktermoord heeft gepleegd op Bart De Pauw, om de onbegrijpelijke en onrechtmatige beslissing om de samenwerking abrupt te beëindigen zo te kunnen verantwoorden.”

“De karaktermoord op Bart heeft zijn reputatie vernietigd. Wij zijn niet alleen emotioneel en familiaal gekraakt, ook de financiële ravage is enorm en onze toekomst werd gehypothekeerd”, besluit De Vos.

Bob Vermeir, algemeen woordvoerder van de VRT, heeft laten weten dat de openbare omroep niet wenst te reageren op de ingebrekestelling. “Zolang het proces tegen Bart De Pauw nog lopende is, zullen we niet reageren”, klinkt het daar. Wij schreven eerder al dat het contract van de VRT met Bart De Pauw van tijdelijke duur was en dat het op het moment dat het schandaal losbarstte net afliep. De openbare omroep besloot toen om het contract niet te verlengen. Onderhandelingen over de verlenging van het contract waren toen ook nog niet opgestart.

Lees verder onder de video.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Proces

In 2017 werd De Pauw door verschillende vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en door de VRT vervolgens ontslagen. Dat maakte De Pauw toen zelf bekend in een videoboodschap. De televisiemaker benadrukte dat het niet ging om fysieke aanrandingen, maar om sms-verkeer met “flirterige” toon. Daarop startte het parket van Mechelen een onderzoek wegens belaging en elektronische overlast. Intussen is dat onderzoek afgerond en heeft de raadkamer beslist om het dossier door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Het proces zou ten vroegste volgend jaar plaatsvinden, wanneer een kamer met drie rechters zich over het dossier zal buigen. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert De Pauw tot twee jaar cel.

De Pauw stuurde zélf aan op een proces en zou eerdere pogingen tot een minnelijke schikking geweigerd hebben. De tv-maker wil zijn naam gezuiverd zien, klinkt het in zijn entourage. “Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen”, zei hij daar zelf over. “Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld. Anoniem kan er veel worden verteld, maar straks in de rechtszaal zullen al die burgerlijke partijen hun aantijgingen persoonlijk moeten komen uitleggen en worden hun verklaringen controleerbaar”, aldus De Pauw.

Lees ook:

Bart De Pauw staat tegenover 10 vrouwen: “Ja, hun namen worden bekend. So what? Zíj moeten zich niet schamen” (+)

Waarom de zaak Bart De Pauw al 2,5 jaar aansleept: “Dat heeft Bart in zekere zin zelf gezocht” (+)

Na “erg lang onderzoek” en strafdossier van 4.000 pagina’s nadert cruciaal moment in zaak-De Pauw: “Er waren een aantal incidenten” (+)

Woord voor woord: Bart De Pauw brengt ontslag zelf naar buiten in videoboodschap