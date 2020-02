GEZIEN. Musical ‘Daens’ overtuigt tijdens première: “Wereldklasse” Jolien Boeckx

22 februari 2020

00u00 0 Showbizz Van galopperende paarden tot vuurwerk en een 19de-eeuwse stoomtrein: Daens 2.0 is één en al spektakel. Tegelijk grijpt de musical naar de keel, met een verkrachtingsscène, stervende kinderen en pakkende zangpartijen. Ons oordeel na de première gisteravond? Dat we trots mogen zijn met zo'n show op wereldniveau in Vlaanderen.

"Het publiek komt nóg dichter bij ons dan met '40-45'. De technische elementen worden beter benut, er wordt meer rondgereden met tribunes en decorstukken, maar zonder dat het een trucje wordt", zei Jelle Cleymans ons vooraf nog. Met andere woorden: Daens wordt nog straffer dan '40-45'.

Het zal wel, denk je dan. Maar tóch. Bij Studio 100 kan alles, dat is intussen wel duidelijk. Echt vuurwerk afschieten tijdens het carnaval in Aalst: geen probleem. Of hoe priester Adolf Daens (een straffe vertolking van Peter Van de Velde) na een conflict met bisschop Stillemans (een rol van Jo De Meyere, die gisteren 81 werd) in 1888 terugkeert naar zijn geboortestad Aalst. Dat doet hij in een 19de eeuwse stoomtrein - een andere dan in die van '40-45'.

Werkelijk aan elk spectaculair detail is gedacht. Zelfs aan paarden. Terwijl bij de eerste musical van Daens in 2008 nog een projectie werd gebruikt om de politie te paard te introduceren, galopperen er nu gewoon echte dieren door de zaal. Net als een groep honden. Niks is te gek.

Voelbare chemie

Zitten we het ene moment nog in een gigantische textielfabriek met echte weefmachines, rijden we - letterlijk - enkele minuten later naar het kerkhof. Een kind, zwanger gemaakt door fabrieksdirecteur Schmidt (Manou Kersting), sterft door de barre werkomstandigheden. Wat later volgt ook een verkrachting - een vreselijk, maar realistisch beeld. Meteen wordt duidelijk hoe de toestand was in 1888, het jaar waarnaar we terugkeren. Muisstil is het in het Studio 100 Pop-Up Theater, tranen wellen op. Om maar aan te geven hoe dun de lijn tussen al dat spektakel en emotie is. Op zulke momenten zijn er geen toeters en bellen nodig.

Het verhaal op zich is Daens in zijn pure en meest emotionele vorm. Flashback naar het Aalst van 1888. De bevolking wordt uitgebuit en misbruikt in de textielfabrieken door de rijke fabrieksdirecteuren. Als de plaatselijke industrieel de helft van zijn arbeiders op straat zet en zelfs dan nog gesteund wordt door de voorzitter van de Katholieke Partij, is het aan Daens om orde op zaken te stellen. In zijn strijd krijgt hij de steun van Nette, pas zeventien maar al kostwinner voor haar hele gezin. Ook de liberalen en de socialisten kiezen de kant van het volk. Eén van die socialisten is Jan De Meeter (Jelle Cleymans). Middenin die sociale onrust en de barre levensomstandigheden ontstaat een verboden liefde tussen het katholieke meisje en de doorwinterde socialist.

Al 145 voorstellingen

En wat voor een verboden liefde. De chemie tussen Jelle en Free voelt levensecht. Jans gezang voor een Nette die het niet meer ziet zitten: kippenvel - en zo volgen er nog vele momenten. Maar ook de chemie tussen Peter Van de Velde en Jan Schepens, die de broer van Daens speelt, is voelbaar. Knap werk.

Al 200.000 tickets zijn de deur uit voor 'Daens', nog voor de musical gisteravond in première ging. Minstens 145 voorstellingen geeft de cast al tot in februari 2021. Als we optekenen dat er voor '40-45' intussen al 700.000 tickets verkocht werden sinds de release in oktober 2018, kunnen we voorspellen dat 'Daens' hetzelfde scenario te wachten staat. Wereldklasse die iedereen gezien moet hebben.

