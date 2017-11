Gezien: 'Ge hadt erbij moeten zijn' (VTM) *** Jelle Brans

‘Lipsyncen’: het is een kunstvorm die ik doorgaans associeer met de betere drag queen, of met Britney Spears, twee zaken die overigens niet altijd even makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Sinds gisteren kan ik u ook verwijzen naar ‘Ge hadt erbij moeten zijn’, een show waarin telkens drie BV's straffe en waargebeurde anekdotes vertellen die tegelijk door acteurs woord voor woord worden mee gelipt. In de eerste aflevering was het de beurt aan Bart Peeters, Staf Coppens en Lesley-Ann Poppe, wat mij betreft de enige Lesley-Ann die naam waardig. De blondine werd gespeeld door Ruth Beeckmans, die Lesley-Anns grootste uiterlijke troeven feilloos wist te verbeelden. Poppe diste een verhaal op over nazi’s en chakra’s en geestuitdrijvers dat werkelijk kant noch wal raakte, maar waarmee ze me desalniettemin aan het scherm kluisterde. Hoe buitenissiger de anekdote werd, hoe meer Lesley-Ann zich opwond. Doorgaans zou ik niet blij worden bij het aanzicht van een zich opwindende Lesley-Ann Poppe, maar in deze context kon ik niet wegkijken – een gevoel dat me ook te beurt valt bij natuurbeelden van een kalf dat geboren wordt, of van een gnoe die aan stukken wordt gereten door leeuwen.