GEZIEN? ‘BV Darts’: “Tegen alle verwachtingen in een behoorlijk schot in de roos”

TV RECENSIE. ‘The Morning Show 2’: “Sappig steekspel waarvoor u best een extra zak chips in huis haalt”

‘The Morning Show’ is na bijna twee jaar afwezigheid weer ontwaakt voor een tweede seizoen. Al is dat niet noodzakelijk een ‘goed nieuws’-gebeuren. Na de ontwikkelingen van de laatste aflevering zit u niet alleen op ramkoers voor nog meer intrige, drama, en machtsspelletjes, een welbekende pandemie zal die chaotische boel nog meer naar de tering komen helpen. Of u deze Apple TV+-klepper met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon moet aanvatten? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

18:12