GEZIEN? ‘B&B zoekt lief’: “Een spelletje Rummikub, vergezeld door papalief: qua eerste date kon het niet sneuer”

TVNu zowat alle vrijgezelle boeren in Vlaanderen aan een lief werden geholpen, stort VTM zich op een andere beroepscategorie die om een of andere reden niet in staat lijkt een wederhelft te vinden: de B&B-uitbaters. Maar of de romantiek ook in het verre Frankrijk op de loer lag? “Misschien had An Lemmens gewoon goesting om op betaald verlof te gaan, wie zal het zeggen.”