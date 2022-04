Gezicht verwoest door cokegebruik, maar ‘EastEnders’-actrice krijgt operatie van 500.000 pond vergoed

Danniella Westbrook was nog maar zestien toen ze een rol kreeg in ‘EastEnders’, een populaire soap in het Verenigd Koninkrijk. Het maakte haar razend beroemd in haar thuisland, maar Danniella ontwikkelde ook een zware drugsverslaving. Op een bepaald moment snoof ze cocaïne die vermengd was met een kalmeringsmiddel dat voor vee gebruikt werd. Daardoor begonnen haar jukbeenderen en kaak af te breken. Ook het tussenschot in haar neus zakte in elkaar, waarna Danniella verminkt achterbleef.

Intensieve zorg

“De afgelopen zeven jaar probeerde ik iemand te overtuigen om er iets aan te doen”, vertelt ze in ‘The Sun’. “Maar ze weigerden allemaal, uit schrik dat het zou mislukken en ze daardoor geschorst zouden worden. Plastische chirurgen wilden er bovendien 500.000 pond (595.000 euro, red.) voor. Ik dacht dat dus dat het nooit zou gebeuren.” Maar vlak voor kerstmis werd Danniella opgenomen in het ziekenhuis, op de afdeling ‘Intensieve zorg’. “Ik kon niet meer ademen omdat ik verkouden was”, legt ze uit. “Ik bleek last te hebben van vochtophopingen en nadat ik in slaap was gevallen, werd ik niet meer goed wakker. Als ik toen niet de beste artsen had gekregen, was ik nu nog aan het wachten op iemand die me kon helpen.”

De actrice krijgt de operaties nu vergoed door het NHS, het nationaal zorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk. “Ik heb deze operatie nodig om te overleven. Ik doe dit niet uit ijdelheid, het gaat om mijn gezondheid. Het belemmert mijn levensstijl elke dag.” Dat ze nu kan rekenen op de hulp van het NHS is een grote opluchting, klinkt het. “Als je naar een plastisch chirurg gaat, gaat het veel sneller. Wanneer je betaalt, dan toch. Maar dat wil niet zeggen dat je ook het beste resultaat krijgt. Nu krijg ik erg goede, gespecialiseerde artsen.”

“Blij dat ik leef”

Danniella is uiteraard blij dat ze geopereerd wordt, al had ze ook geen al te groot probleem met haar uiterlijk. “Mensen sturen me berichten, vertellen me hoe lelijk ben en dat ik zelfmoord zou moeten plegen. Ik kreeg ook berichten van mensen die blij waren dat ik niet terug zou komen naar ‘EastEnders’, omdat ze niet wilden dat ik hun kinderen angst zou aanjagen. Maar ik ben al blij dat ik leef. Als dit is waar ik voor de rest van mijn leven mee moet leven, dan is het maar zo. Heel wat verslaafden kunnen het niet navertellen. Ik heb dus geluk dat ik nog leef. En het is mijn eigen schuld. Het maakt deel uit van wie ik ben.”

De actrice vertelt verder ook dat ze besloot af te kicken toen ze foto’s van zichzelf in de media zag verschijnen. “Door me in alle kranten te plaatsen en me te kijk te stellen, hebben de media me gered. Ik moest iets doen met mijn leven, anders zou ik het niet overleven.” Haar verslaving had ook grote gevolgen voor haar familie. “Mijn kinderen konden het niet begrijpen en mijn moeder ging bijna aan de stress onderdoor. Ze bleef maar vrezen dat iemand me zou bellen dat ik overleden was. Ze praatte drie jaar lang niet meer me. Maar toen ging ik naar een meeting en was ik er gewoon klaar mee.” En dat had ze nodig, zegt ze. “Je kan niet afkicken voor je kinderen of je job, want dan doe je alsof en komt het wel terug. Ofwel ga je er helemaal voor, ofwel niet. Zo is het gewoon.”

