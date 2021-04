Gezellig om een spuitje: hotel in Disneyland Paris wordt groot vaccinatiecentrum

Normaal wordt het conventiecentrum gebruikt voor professionele evenementen, maar de komende tijd zullen er elk zaterdag en zondag duizend vaccins gezet worden bij de lokale Franse gemeenschap. Het vaccinatiecentrum is gescheiden van het hotel en de logistieke operatie is in handen van de brandweer van het departement Seine-et-Marne. “Disneyland Paris is trots om de autoriteiten hiermee te kunnen ondersteunen”, klinkt het in een mededeling. Het Franse park is al sinds eind oktober gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.