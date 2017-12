Gewonde vinger of blauw oog: deze BV heeft altijd pech met kerst TDS/KD

17u25 0 Showbizz Kim Hertogs ken je misschien van 'LouisLouise', ‘Zone Stad’, ‘Code 37’, of meer recent 'Verborgen Verlangen', de eerste film met Astrid Coppens. Wat je allicht nog niet wist over de actrice: met kerst heeft ze blijkbaar altijd pech.

INSTAGRAM

Dat deelde Hertogs zopas zelf op grappige wijze via Instagram. "Ik vermoed dat het weer tijd is voor mijn jaarlijkse afspraak met ongeluk", schrijft ze. Ook de collage van foto's laat niets aan de verbeelding over: in 2014 kwam ze in aanraking met de nooddiensten, in 2015 sneed ze in haar vinger. Dat ongelukje gebeurde in Buchbar, haar koffiebar in Antwerpen die ze recent verkocht. Ook 2017 komt Kim niet zonder ongelukjes door, aan haar blauwe oog te zien.

In de kerstperiode van 2016 leek het lot Kim beter gezind. Maar niet lang daarna blesseerde ze haar knie tijdens een surfreis.

I guess it’s time for my annual appointment with trouble (I skipped 2016 though😅) always around christmas-time. #troublegirl #blackeye #whoneedspeaceanyway Een foto die is geplaatst door kim hertogs (@kimhertogs) op 14 dec 2017 om 13:54 CET

Surfing the waves, feeling the pains. 🏄🏻‍♀️🤙🏽 #switchoff #holidaymodeon #pijntjes #dirkcarensuitzijnbedgebeld #dankudirk Een foto die is geplaatst door kim hertogs (@kimhertogs) op 12 jan 2017 om 00:17 CET

Efkes lekker over de macadam geschaard zegt #filtervoorextradrama #kookforlife #hoeremmenjulliemeteenskateboard? Een foto die is geplaatst door kim hertogs (@kimhertogs) op 06 sep 2017 om 17:04 CEST

@buchbar - episodes: The One With The Drama. 🎬📹🚑🎭🎭🎭 Een foto die is geplaatst door kim hertogs (@kimhertogs) op 03 jan 2015 om 21:14 CET

"God punishes vanity". Got my nails did for the very first time in my entire life and guess what I got in return.. #parkingticket #firstworldproblems #ikgeloofnietingod #gelukkig Een foto die is geplaatst door kim hertogs (@kimhertogs) op 14 sep 2016 om 20:06 CEST