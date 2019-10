Exclusief voor abonnees Gewezen topsportster Sabine Appelmans pleit voor mentale rust: “Dankzij yoga werd ik minder streng voor mijzelf” DG

25 oktober 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Sabine Appelmans (47) snakt naar een rustiger leven. En de gewezen tennisster vindt dat op de yogamat. “Tennis vereenzelvig ik met de onophoudelijke verplichting om te groeien en beter te worden. Terwijl yoga voor mij net synoniem staat voor loslaten.” Ook al is de moeder van twee geen gediplomeerde yogalerares, toch wil ze jong én oud op de knieën krijgen. “Het is een misverstand dat je voor yoga lenig moet zijn”, zegt Sabine in een gesprek met het weekblad Primo.

Waarom klopt je hart sneller voor yoga?

Yoga leunt dicht aan bij wat ik vroeger al deed. Als sportvrouw ben ik het immers gewend om regelmatig te stretchen. Al is er ook een belangrijk verschil: yoga situeerde zich voornamelijk in de alternatieve, spirituele hoek. Tegenwoordig worden de mentale en fysieke rust gecombineerd. Maar vroeger was yoga iets voor weirdo’s. (lacht)

Je was niet meteen overtuigd?

Persoonlijke ontwikkeling is altijd een stokpaardje geweest. Ook toen ik nog proftennisser was. In mijn carrière draaide het altijd en overal om de beste te zijn. Voortdurend moest ik mezelf uitdagen én overtreffen. De druk van buitenaf was immens. Maar wie ik was zónder mijn tennisracket, de vrouw achter de sport, daar was te weinig aandacht voor. Want wie was ik diep vanbinnen? Als het niet ging over mijn nummer op de wereldrankinglijst? Yoga gaf me de mogelijkheid om mezelf te zijn, los van mijn sportieve prestaties. Het gaf me rust, omdat het niet altijd sneller en beter moest. Als het ontspannend was, was het al goed genoeg. Dat was een hele openbaring.

