Gewezen Miss België Sandra Joine raakte zwaar verslaafd na het verlies van haar droomjob: “M’n zoon wil me nu niet meer zien”

ShowbizzTwintig jaar geleden ging de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij Sabena failliet. Voor ex-Miss België en toenmalig stewardess Sandra Joine (52) een harde noot om te kraken. Na het verlies van haar droomjob raakte ze verslaafd aan alcohol, drugs en medicatie. In een eerlijk gesprek blikt de voormalige Miss nu terug op die moeilijke periode. “Pas nadat ik meermaals was gecrasht en de bodem had bereikt – in een halve coma en met een psychose – drong het tot me door dat ik me echt moest laten helpen.”