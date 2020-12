Gewezen Ketnetwrapper Melvin riskeert twee jaar cel

ShowbizzMelvin Klooster (37) komt nog maar eens in opspraak. De ex-Ketnet-wrapper moet voor de rechter verschijnen na geweld op wielrenner Iljo Keisse (37), en er worden strenge straffen geëist.

De feiten dateren van oktober 2017. Tijdens een gevecht in de Antwerpse discotheek ‘Roxy’ zou Klooster Keisse langs achteren hebben neergeslagen met een fles. De wielrenner verloor het bewustzijn en kreeg tijdens z’n val glas van de gebroken fles in z’n hand. Hij moest geopereerd worden en kon vier maanden geen wedstrijden rijden.

Het gevecht zou ontstaan zijn toen de voormalige Ketnetwrapper met ontbloot bovenlijf een Afghaanse man aanviel die te veel in de richting van zijn vrouwelijk gezelschap keek. Omdat de Afghaan op een ploegmaat van Keisse leek, hielp de wielrenner het slachtoffer opstaan. Voordat hij er erg in had, werd hij zelf neergeslagen.

Niet bewezen

Volgens Kloosters advocaat Omar Souidi, bekend uit de VIER-reeks ‘Justice For All’, is de schuld van zijn cliënt echter niet bewezen en spannen Keisse en zijn ploegmaats samen tegen zijn cliënt. Hij beweert dat er zelfs ‘een licht racistisch motief’ in het spel is.Krijgt de openbare aanklager zijn zin, dan wacht Klooster een boete van 1.600 euro en een celstraf van twee jaar.

Het is niet de eerste keer dat Melvin Klooster zich voor het gerecht moet verantwoorden. Naast zo’n 27 veroordelingen voor de politierechtbank werd hij in 2005 al eens veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. In 2012 zette de VRT hem op non-actief omdat een vrouw hem beschuldigde van verkrachting, maar daarvoor waren er uiteindelijk niet genoeg bewijzen.

