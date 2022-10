Gewezen ‘Familie’-actrice Anne Somers naarstig op zoek naar acteerwerk: "Twee kinderen aan de unief”

Celebrities Na haar scheiding is Drew Barrymore duidelijk: “Ik heb geen seks nodig”

In een recente blogpost geeft actrice Drew Barrymore (47) zich bloot. Figuurlijk weliswaar, want naar eigen zeggen heeft ze geen seks nodig in haar leven. Ze onthult dat ze sinds haar scheiding in 2016 geen intiem contact meer had met iemand. “Ik had het gevoel dat ik celibatair moest blijven om te rouwen om het verlies van mijn gezin.”

17 oktober