Geweldig nieuws: ‘Samson & Gert’-afscheidsshow verlengd tot april 2020 KD

03 april 2019

14u30 59 Showbizz De ‘Samson & Gert’-afscheidsshows voor volwassenen zijn een schot in de roos. Amper één dag nadat Gert Verhulst (51) zijn afscheid aankondigde als het baasje van Samson, zijn alle avondvoorstellingen al uitverkocht. In totaal vlogen er al 25.000 tickets de deur uit.

Wie tickets wil kopen voor de afscheidsshow van ‘Samson & Gert’ kan zich maar beter haasten, want de tickets voor de zaalshows in Puurs verkopen als zoete broodjes. De avondvoorstellingen zijn volledig uitverkocht en op de aanvankelijk aangekondigde data zijn enkel de laatste tickets nog beschikbaar voor de shows om 17 uur. Voor de voorstellingen van 11 en 14 uur zijn er wel nog voldoende tickets beschikbaar.

Om de aanhoudende vraag bij te houden, maakt het bedrijf nu bekend dat het de shows zal verlengen. Er zijn extra dagen toegevoegd in de tweede week van de kerstvakantie, alsook in de paasvakantie van 2020. Het afscheid van Gertje wordt zo nog uitgesteld tot 8 april 2020. “Het nieuws dat er voor onze afscheidsshow al meer dan 25.000 tickets de deur uit zijn in minder dan 24 uur maakt me heel dankbaar”, laat Gert Verhulst weten in een persbericht. “We gaan ons best doen om er een schitterende show van te maken.” Wie nog tickets wil, kan terecht op studio100.com.