Gewelddadig huwelijk met Sinatra, stiekeme romances met vrouwen: het tumultueuze liefdesleven van Ava Gardner

CelebritiesEr waren weinig actrices die zo tot de verbeelding spraken in de jaren 50 en 60 als filmicoon Ava Gardner. Met haar charismatische uitstraling pakte ze iedereen in en haar bewogen liefdesleven sierde de voorpagina’s van de toenmalige “boekskes”. Nu er in Londen binnenkort een toneelstuk over haar leven in première gaat, met ‘Downton Abbey’-actrice Elizabeth McGovern (59) in de hoofdrol, blikken we terug op de amoureuze escapades van de godin van het witte doek en de geruchten over haar seksualiteit. “Ik heb al m’n echtgenoten graag gezien, maar enkel vrouwen konden me seksueel bevredigen.”