“Geweer waarmee Halyna Hutchins werd gedood, werd ook naast de set gebruikt - mét echte kogels”

Film Bijzondere locaties en veel figuratie: een exclusieve blik achter de schermen van ‘Red Sandra’

24 oktober Nog 4 dagen tot we ‘Red Sandra’ in de bioscoop kunnen gaan bekijken. Om het wachten wat te verzachten, tellen we met enkele exclusieve filmpjes af naar de lancering. Vandaag duiken we achter de schermen van de bijzondere locaties waar de film werd opgenomen.