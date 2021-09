Gewapende man gearresteerd bij huis van Ariana Grande

TV Bart Slegers ziet de ‘Mocro Maffia’ in zijn eigen straat­beeld: “Onlangs werd mijn frituur doorzeefd met een Kalasjnik­ov”

17:18 Drugs, geweld en folterpraktijken, dat is het recept van de populaire Nederlandse misdaadreeks ‘Mocro Maffia’, die draait rond de drugsoorlog in Amsterdam. Sinds kort is het derde seizoen van de reeks te bekijken op Streamz, en daarin is een grote rol weggelegd voor Bart Slegers (57). Hij woonde jarenlang in Borgerhout, maar verhuisde tien jaar geleden naar de Nederlandse hoofdstad. En weet als geen ander hoe dicht de serie aanleunt bij de realiteit. “Drugsbendes laten ook in het echt hoofden achter. Letterlijk.”